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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 16 августа 2022, 07:36
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Путин: Спецоперация на Украине соответствует Уставу ООН

Россия приняла решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в видеообращении к участникам X Московской конференции по международной безопасности.

"Цели этой операции определены ясно и чётко: это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида", — подчеркнул глава государства.

Путин: Конечная цель спецоперации на Украине — это освобождение Донбасса
Путин: Конечная цель спецоперации на Украине — это освобождение Донбасса

Ранее президент уже заявлял, что решение России о проведении специальной военной операции на Украине было вынужденным, трудным, но необходимым. При этом Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что все задачи СВО будут решены, и залог тому — "мужество и героизм наших воинов и консолидация российского общества".

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kremlin.ru

Александра Вишнякова
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