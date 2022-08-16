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16 августа, 07:38

Шойгу назвал непростой ситуацию вокруг договора об ограничении СНВ

В отношении Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) складывается непростая ситуация. Об этом заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу в ходе X Московской конференции по международной безопасности.

"Соглашение остаётся в силе до 2026 года. С российской стороны обязательства выполняются, заявленные уровни носителей и боезарядов поддерживаются в установленных пределах", отметил он.

США заявили о приверженности выполнению СНВ-3

США заявили о приверженности выполнению СНВ-3

Ранее Лайф сообщал, что Москва временно выводит свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий Штатов, которые фактически лишают Россию права на инспекции в США. В российском МИД заверили, что после решения всех проблем, связанных с инспекциями, РФ незамедлительно отменит решение об их приостановке.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц

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