Шойгу назвал непростой ситуацию вокруг договора об ограничении СНВ

В отношении Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) складывается непростая ситуация. Об этом заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу в ходе X Московской конференции по международной безопасности.

"Соглашение остаётся в силе до 2026 года. С российской стороны обязательства выполняются, заявленные уровни носителей и боезарядов поддерживаются в установленных пределах", — отметил он.