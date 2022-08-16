Шойгу назвал непростой ситуацию вокруг договора об ограничении СНВ
В отношении Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) складывается непростая ситуация. Об этом заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу в ходе X Московской конференции по международной безопасности.
"Соглашение остаётся в силе до 2026 года. С российской стороны обязательства выполняются, заявленные уровни носителей и боезарядов поддерживаются в установленных пределах", — отметил он.
Ранее Лайф сообщал, что Москва временно выводит свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий Штатов, которые фактически лишают Россию права на инспекции в США. В российском МИД заверили, что после решения всех проблем, связанных с инспекциями, РФ незамедлительно отменит решение об их приостановке.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ