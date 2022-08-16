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Регион
Опубликовано 16 августа 2022, 07:45
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Путин: Запад уготовил народу Украины судьбу пушечного мяса

Запад отвёл украинскому народу роль пушечного мяса ради удержания собственной гегемонии в мире. Об этом заявил во вторник президент Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

"Для удержания своей гегемонии им [странам Запада] нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект "анти-Россия", закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями, в том числе тяжёлыми", — сказал президент.

Глава государства напомнил, что Россия начала специальную военную операцию на Украине в полном соответствии с Уставом ООН и что её цели определены "ясно и чётко". Это обеспечение безопасности России и её граждан, а также защита жителей Донбасса от геноцида, подчеркнул Путин.

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Ранее Путин, открывая международный военно-технический форум "Армия-2022", заявил, что попытки "отменить Россию" и её культуру бесперспективны и глупы. Также Путин указал, что любовь к Родине, стремление к саморазвитию, желание помогать людям делают народ России непобедимым.

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kremlin.ru

Оксана Попова
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