Путин: Запад уготовил народу Украины судьбу пушечного мяса

Запад отвёл украинскому народу роль пушечного мяса ради удержания собственной гегемонии в мире. Об этом заявил во вторник президент Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

"Для удержания своей гегемонии им [странам Запада] нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект "анти-Россия", закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями, в том числе тяжёлыми", — сказал президент.

Глава государства напомнил, что Россия начала специальную военную операцию на Украине в полном соответствии с Уставом ООН и что её цели определены "ясно и чётко". Это обеспечение безопасности России и её граждан, а также защита жителей Донбасса от геноцида, подчеркнул Путин.