Шойгу: Специальная военная операция развеяла миф о западном "супероружии"

Специальная военная операция на Украине развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Киеву, доказала, что оно не способно переломить ситуацию на фронте. Об этом заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу в ходе X Московской конференции по международной безопасности.

"Специальная военная операция развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте", — сказал он.

Шойгу напомнил, что изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, потом о якобы уникальных беспилотниках, а в последнее время на роль "супероружия" продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы.