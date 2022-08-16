НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 августа, 07:47

Шойгу: Специальная военная операция развеяла миф о западном "супероружии"

Специальная военная операция на Украине развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Киеву, доказала, что оно не способно переломить ситуацию на фронте. Об этом заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу в ходе X Московской конференции по международной безопасности.

"Специальная военная операция развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте", — сказал он.

Шойгу напомнил, что изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, потом о якобы уникальных беспилотниках, а в последнее время на роль "супероружия" продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы.

"Однако и эти вооружения перемалываются в боях", — заметил глава ведомства.

Напомним, что на днях системы ПВО РФ сбили в воздухе два снаряда РСЗО HIMARS в Херсонской области. А очередная пусковая установка HIMARS и склад c боеприпасами к ней были уничтожены в ДНР в прошлые выходные.

Обложка ©

kremlin.ru

Алексей Берковиц

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров