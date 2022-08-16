Кулеба обвинил западных коллег в желании увидеть крах Украины

"Меня часто в интервью и общении министры иностранных дел спрашивают: "А сколько вы ещё продержитесь?" Вместо того чтобы спросить: "А что ещё нужно сделать, чтобы победить в самое короткое время?" Такое ощущение, что ждёте, когда мы рухнем, а проблема исчезнет сама собой", — посетовал дипломат.