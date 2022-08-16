Кулеба обвинил западных коллег в желании увидеть крах Украины
Глава МИД Украины Кулеба: Запад ждёт, что мы рухнем — и проблема исчезнет сама собой
В ряде западных стран ждут падения Украины, чтобы все проблемы решились сами собой. Такое мнение выразил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
"Меня часто в интервью и общении министры иностранных дел спрашивают: "А сколько вы ещё продержитесь?" Вместо того чтобы спросить: "А что ещё нужно сделать, чтобы победить в самое короткое время?" Такое ощущение, что ждёте, когда мы рухнем, а проблема исчезнет сама собой", — посетовал дипломат.
Ранее Кулеба вслед за премьером Эстонии Кайей Каллас призвал страны G7 и Евросоюза остановить выдачу виз гражданам России. Он также отмечал, что у некоторых западных партнёров Киева начался "зуд" на тему переговоров с Россией. Причину министр видит в приближении зимы. При этом сам Кулеба считает, что переговоры с РФ возможны "только после её поражения на поле боя". Он добавил, что в противном случае это будет опять "язык ультиматумов". А оснований для возобновления диалога между Москвой и Киевом сейчас, по мнению министра, нет.
ТАСС / АР / Andrew Kravchenko