НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 августа, 08:04

Шойгу рассказал, что операции ВСУ планируются в Лондоне и Вашингтоне

США и Великобритания руководят действиями ВСУ, вплоть до предоставления Украине координат целей для нанесения ударов. Об этом заявил генерал армии Сергей Шойгу, министр обороны России, в ходе X Московской конференции по международной безопасности.

"Операции Вооружённых сил Украины планируются в Вашингтоне и Лондоне. Не только координаты целей для нанесения ударов предоставляются западными разведками, но и ввод этих данных в системы оружия проводится под полным контролем западных специалистов", сказал он.

Шойгу подчеркнул, что Запад виновен в гибели мирного населения в Донбассе из-за поставок оружия Киеву. При этом сама Украина поставляет в зону боевых действий лишь живую силу, которую власти считают расходным материалом. Министр отметил, что этим объясняются огромные потери украинской стороны. Реальные цифры погибших военнослужащих киевским руководством скрываются, заключил Шойгу.

В США предрекли Западу истощение из-за длительной помощи Украине

В США предрекли Западу истощение из-за длительной помощи Украине

Ранее первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко заявил, что НАТО будет воевать на территории Незалежной против России "до последнего украинца", причём "с удовольствием".

Обложка ©

ТАСС / Сергей Гунеев / POOL

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров