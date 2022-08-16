Шойгу рассказал, что операции ВСУ планируются в Лондоне и Вашингтоне

США и Великобритания руководят действиями ВСУ, вплоть до предоставления Украине координат целей для нанесения ударов. Об этом заявил генерал армии Сергей Шойгу, министр обороны России, в ходе X Московской конференции по международной безопасности.

"Операции Вооружённых сил Украины планируются в Вашингтоне и Лондоне. Не только координаты целей для нанесения ударов предоставляются западными разведками, но и ввод этих данных в системы оружия проводится под полным контролем западных специалистов", — сказал он.

Шойгу подчеркнул, что Запад виновен в гибели мирного населения в Донбассе из-за поставок оружия Киеву. При этом сама Украина поставляет в зону боевых действий лишь живую силу, которую власти считают расходным материалом. Министр отметил, что этим объясняются огромные потери украинской стороны. Реальные цифры погибших военнослужащих киевским руководством скрываются, заключил Шойгу.