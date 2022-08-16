Шойгу рассказал, что операции ВСУ планируются в Лондоне и Вашингтоне
США и Великобритания руководят действиями ВСУ, вплоть до предоставления Украине координат целей для нанесения ударов. Об этом заявил генерал армии Сергей Шойгу, министр обороны России, в ходе X Московской конференции по международной безопасности.
"Операции Вооружённых сил Украины планируются в Вашингтоне и Лондоне. Не только координаты целей для нанесения ударов предоставляются западными разведками, но и ввод этих данных в системы оружия проводится под полным контролем западных специалистов", — сказал он.
Шойгу подчеркнул, что Запад виновен в гибели мирного населения в Донбассе из-за поставок оружия Киеву. При этом сама Украина поставляет в зону боевых действий лишь живую силу, которую власти считают расходным материалом. Министр отметил, что этим объясняются огромные потери украинской стороны. Реальные цифры погибших военнослужащих киевским руководством скрываются, заключил Шойгу.
Ранее первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко заявил, что НАТО будет воевать на территории Незалежной против России "до последнего украинца", причём "с удовольствием".
ТАСС / Сергей Гунеев / POOL