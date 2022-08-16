Болельщицу с украинским флагом выгнали с матча российских теннисисток на турнире в США
Болельщицу с флагом Украины попросили покинуть трибуну во время матча финала квалификации теннисного турнира в американском Цинциннати между россиянками Анастасией Потаповой и Анной Калинской. Об этом пишет Yahoo Sports.
Внимание на болельщицу обратила одна из спортсменок и указала на неё судье матча. Та была вынуждена сначала сделать замечание поклоннице тенниса, а затем и вовсе попросить её покинуть корт. "Помогла" ей в этом охрана, которая заметила, что флаг был больше положенного размера. Своими действиями болельщица пыталась привлечь внимание к ситуации на Украине.
Добавим, что сама встреча завершилась победой Анны Калинской со счётом 7:5, 6:1. В матче первого круга она встретится с итальянкой Мартиной Тревизан.
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