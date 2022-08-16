Болельщицу с украинским флагом выгнали с матча российских теннисисток на турнире в США

Болельщицу с флагом Украины попросили покинуть трибуну во время матча финала квалификации теннисного турнира в американском Цинциннати между россиянками Анастасией Потаповой и Анной Калинской. Об этом пишет Yahoo Sports.

Внимание на болельщицу обратила одна из спортсменок и указала на неё судье матча. Та была вынуждена сначала сделать замечание поклоннице тенниса, а затем и вовсе попросить её покинуть корт. "Помогла" ей в этом охрана, которая заметила, что флаг был больше положенного размера. Своими действиями болельщица пыталась привлечь внимание к ситуации на Украине.