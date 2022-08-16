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16 августа, 08:00

Шойгу: В НАТО признали, что Россия достигнет целей спецоперации на Украине

Никто в НАТО не сомневается в том, что Россия достигнет всех поставленных целей в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу на X Московской конференции по международной безопасности.

"Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима. При этом нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели специальной военной операции будут достигнуты", — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Также министр обороны обратил внимание на то, что планы западных лидеров добиться стратегического и экономического ослабления России терпят крах. Он напомнил о том, что доллар не достиг потолка в 200 рублей, как это прогнозировал президент США Джо Байден, и российская экономика выстояла.

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Ранее президент страны Владимир Путин заявлял, что Россия приняла решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций. Также он добавил, что её цели определены "ясно и чётко: это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида".

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ТАСС / Сергей Гунеев / POOL

Оксана Попова

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