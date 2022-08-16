Шойгу: В НАТО признали, что Россия достигнет целей спецоперации на Украине

Никто в НАТО не сомневается в том, что Россия достигнет всех поставленных целей в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу на X Московской конференции по международной безопасности.

"Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима. При этом нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели специальной военной операции будут достигнуты", — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Также министр обороны обратил внимание на то, что планы западных лидеров добиться стратегического и экономического ослабления России терпят крах. Он напомнил о том, что доллар не достиг потолка в 200 рублей, как это прогнозировал президент США Джо Байден, и российская экономика выстояла.