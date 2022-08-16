Футболист "Ростова" Норманн продолжит карьеру в Италии
Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Матиас Норманн ближайший сезон проведёт в итальянском "Лечче" на правах аренды.
Как сообщает пресс-служба итальянской команды, норвежский футболист прибудет в расположение команды вечером 16 августа для прохождения медосмотра.
Контракт Норманна с "Ростовом" рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне он выступал за английский клуб "Норвич" на правах аренды, проведя в его составе 25 матчей, в которых забил один гол и дважды отдал результативную передачу.
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ТАСС / Алеев Егор