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16 августа, 08:08

Футболист "Ростова" Норманн продолжит карьеру в Италии

Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Матиас Норманн ближайший сезон проведёт в итальянском "Лечче" на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба итальянской команды, норвежский футболист прибудет в расположение команды вечером 16 августа для прохождения медосмотра.

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Контракт Норманна с "Ростовом" рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне он выступал за английский клуб "Норвич" на правах аренды, проведя в его составе 25 матчей, в которых забил один гол и дважды отдал результативную передачу.

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ТАСС / Алеев Егор

Шамиль Гаджиев

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