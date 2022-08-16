Шойгу: Украина несёт огромные потери, но Киев скрывает реальные цифры
Раненые пленные военнослужащие ВСУ. Фото © Сергей Бобылев / ТАСС
Украинские войска и территориальная оборона несут огромные потери, однако киевские власти скрывают реальные цифры. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на открытии X Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".
По словам министра, Запад отвёл Киеву роль поставщика живой силы в качестве расходного материала, этим объясняются огромные потери личного состава вооружённых сил и формирований территориальной обороны Украины.
"Пока реальные цифры погибших военнослужащих и мобилизованных так называемых сил территориальной обороны скрываются киевским руководством. Однако со временем эти данные станут достоянием общественности", — добавил Шойгу, отметив, что реальное положение по ту сторону фронта позволяют оценить показания украинских военнопленных.
Напомним, в начале августа советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщал, что потери Вооружённых сил Украины оцениваются в 30–50 бойцов в день. Чиновник заявил, что показатель якобы сократился в 2,5–3 раза от ежедневных потерь в 100–200 человек убитыми, о которых он заявлял ранее.