Шойгу: Украина несёт огромные потери, но Киев скрывает реальные цифры

Украинские войска и территориальная оборона несут огромные потери, однако киевские власти скрывают реальные цифры. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на открытии X Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".

По словам министра, Запад отвёл Киеву роль поставщика живой силы в качестве расходного материала, этим объясняются огромные потери личного состава вооружённых сил и формирований территориальной обороны Украины.

"Пока реальные цифры погибших военнослужащих и мобилизованных так называемых сил территориальной обороны скрываются киевским руководством. Однако со временем эти данные станут достоянием общественности", — добавил Шойгу, отметив, что реальное положение по ту сторону фронта позволяют оценить показания украинских военнопленных.