В России выявили 23 909 новых случаев коронавируса за сутки
В России за прошедшие сутки выявили 23 909 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник информирует оперштаб. Умерло за тот же срок 59 заболевших, а полностью выздоровело 20 583 пациента.
Напомним, что днём ранее в стране зарегистрировали 25 273 случая заражения и 53 смерти от последствий ковида.
Лайф уже сообщал, что первым российским регионом, который решил вернуть масочный режим в общественных местах, стала Бурятия. Эстафету переняла Республика Алтай: жителям этого региона снова предписали носить средства защиты в общественных местах в связи с резким ростом заражений коронавирусом. При этом директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов считает маловероятным введение общефедеральных ограничений против ковида.
Агентство "Москва" / Сергей Киселёв