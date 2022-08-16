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16 августа, 08:19

В России выявили 23 909 новых случаев коронавируса за сутки

В России за прошедшие сутки выявили 23 909 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник информирует оперштаб. Умерло за тот же срок 59 заболевших, а полностью выздоровело 20 583 пациента.

Напомним, что днём ранее в стране зарегистрировали 25 273 случая заражения и 53 смерти от последствий ковида.

Мурашко призвал россиян носить маски в общественных местах

Мурашко призвал россиян носить маски в общественных местах

Лайф уже сообщал, что первым российским регионом, который решил вернуть масочный режим в общественных местах, стала Бурятия. Эстафету переняла Республика Алтай: жителям этого региона снова предписали носить средства защиты в общественных местах в связи с резким ростом заражений коронавирусом. При этом директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов считает маловероятным введение общефедеральных ограничений против ковида.

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Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Алексей Берковиц
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