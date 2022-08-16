Еврокомиссия перечислила условия для разморозки инвестиций россиян
Еврокомиссия озвучила условия, которые необходимы для проведения расчётов с находящимся под санкциями российским Национальным расчётным депозитарием (НРД), где зависли ценные бумаги инвесторов из РФ. Об этом пишет РБК.
"Во-первых, НРД не должен получать от таких сделок какую-либо экономическую выгоду. Во-вторых, сделки должны быть согласованы регуляторами стран, в которых зарегистрированы иностранные контрагенты НРД", — указывает издание, ссылаясь на разъяснения с сайта высшего органа исполнительной власти ЕС.
Однако эксперты уверены, что перечислить замороженные в европейских депозитариях средства на счета россиян всё равно будет трудно. Представителям рынка придётся указывать адресатов платежей, чтобы исключить перечисления на счета подпавших под санкции лиц.
Напомним, 12 августа Национальный расчётный депозитарий обратился в суд в Люксембурге для отмены введённых европейских санкций. Юристы НРД попробуют доказать, что из-за решения Брюсселя пострадали не только российские, но и иностранные инвесторы.
ТАСС / РБК / Андрей Любимов