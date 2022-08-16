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16 августа, 08:26

Еврокомиссия перечислила условия для разморозки инвестиций россиян

Еврокомиссия озвучила условия, которые необходимы для проведения расчётов с находящимся под санкциями российским Национальным расчётным депозитарием (НРД), где зависли ценные бумаги инвесторов из РФ. Об этом пишет РБК.

"Во-первых, НРД не должен получать от таких сделок какую-либо экономическую выгоду. Во-вторых, сделки должны быть согласованы регуляторами стран, в которых зарегистрированы иностранные контрагенты НРД", — указывает издание, ссылаясь на разъяснения с сайта высшего органа исполнительной власти ЕС.

Однако эксперты уверены, что перечислить замороженные в европейских депозитариях средства на счета россиян всё равно будет трудно. Представителям рынка придётся указывать адресатов платежей, чтобы исключить перечисления на счета подпавших под санкции лиц.

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Напомним, 12 августа Национальный расчётный депозитарий обратился в суд в Люксембурге для отмены введённых европейских санкций. Юристы НРД попробуют доказать, что из-за решения Брюсселя пострадали не только российские, но и иностранные инвесторы.

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ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Татьяна Миссуми

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