Еврокомиссия перечислила условия для разморозки инвестиций россиян

Еврокомиссия озвучила условия, которые необходимы для проведения расчётов с находящимся под санкциями российским Национальным расчётным депозитарием (НРД), где зависли ценные бумаги инвесторов из РФ. Об этом пишет РБК.

"Во-первых, НРД не должен получать от таких сделок какую-либо экономическую выгоду. Во-вторых, сделки должны быть согласованы регуляторами стран, в которых зарегистрированы иностранные контрагенты НРД", — указывает издание, ссылаясь на разъяснения с сайта высшего органа исполнительной власти ЕС.

Однако эксперты уверены, что перечислить замороженные в европейских депозитариях средства на счета россиян всё равно будет трудно. Представителям рынка придётся указывать адресатов платежей, чтобы исключить перечисления на счета подпавших под санкции лиц.