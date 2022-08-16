В Китае рассказали о смелом ультиматуме Путина, который толкнул мир на отказ от доллара

Сегодняшнее положение доллара является результатом ответа Москвы на западные санкции против РФ. Благодаря ультиматуму президента Владимира Путина оплачивать российский газ рублями Кремль смог укрепить экономику страны, а меры США по заморозке активов РФ привели лишь к тому, что многие государства стали отказываться от американской валюты. Об этом говорится в статье китайского издания Global Times.

"Такая смелая мера сразу помогла стабилизировать стоимость рубля и значительно смягчить негативное влияние западных санкций. Мысль о том, что США могут захватить активы любого, кто отказывается подчиняться диктату Вашингтона, нервирует и побуждает всё больше стран диверсифицировать свои резервные активы, отказываясь от доллара", — написал автор статьи.

Он отметил, что Федеральная резервная система США заботится только об интересах Белого дома и инвесторов с Уолл-стрит, а Центральный банк страны в последнее время делал много ошибок, провоцируя нестабильность валюты, а также инфляционные кризисы. По мнению журналиста, масштабные антироссийские санкции всё больше грозят обернуться ослаблением господства американской валюты.