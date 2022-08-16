В Великобритании расконсервируют крупнейшее хранилище газа Rough
Крупнейшее британское газохранилище "Раф" (Rough), которое законсервировали в 2017 году по соображениям безопасности, возобновит работу в связи с энергокризисом в стране. По данным The Telegraph, компания Centrica, которой принадлежит объект, готова начать заполнять его с начала сентября.
Управление по охране труда и технике безопасности уже одобрило расконсервацию хранилища. Теперь Centrica нужно согласовать господдержку и получить отмашку от Переходного управления Северного моря. По оценке авторов, обе эти задачи "не представляются проблематичными" для компании.
Вместе с тем газета сообщает, что на начальном этапе Rough будет работать лишь на четверть своей мощности. Всего туда можно закачать порядка 3,4 млрд куб. м природного газа. Согласно подсчётам издания, частичное возвращение объекта в строй увеличит текущий общий объём хранимого в Великобритании голубого топлива до 1,6 млрд куб. м.
"Мы можем вернуть "Раф" в эксплуатацию путём поэтапного увеличения его мощностей каждую зиму", — заявили в Centrica.
Ранее в Британии предрекли "катастрофическую" зиму и миллионы нищих. По прогнозам экономистов, в январе 2023 года счета за электроэнергию для местных домохозяйств могут вырасти более чем до трёх тысяч фунтов стерлингов за год.
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