Экипаж исчезнувшего сухогруза Razoni с украинским зерном заподозрили в продаже груза

Судно Razoni с украинским зерном, переставшее выходить на связь, могло умышленно "потеряться", чтобы перепродать груз. Это предположение высказал Лайфу член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

"Можно предположить, что это судно под флагом Сьерра-Леоне, которое должно было доставить зерно, на самом деле перепродало его. И поэтому оно по пути "потерялось". В принципе, за это должен отвечать перевозчик, страхователь или же та из сторон, которая его покупает", — пояснил эксперт.