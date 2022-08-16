Экипаж исчезнувшего сухогруза Razoni с украинским зерном заподозрили в продаже груза
Эксперт Безпалько порассуждал о причинах исчезновения сухогруза Razoni с украинским зерном
Судно Razoni с украинским зерном, переставшее выходить на связь, могло умышленно "потеряться", чтобы перепродать груз. Это предположение высказал Лайфу член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.
"Можно предположить, что это судно под флагом Сьерра-Леоне, которое должно было доставить зерно, на самом деле перепродало его. И поэтому оно по пути "потерялось". В принципе, за это должен отвечать перевозчик, страхователь или же та из сторон, которая его покупает", — пояснил эксперт.
Собеседник Лайфа обратил внимание, что "пропажа" Razoni не вызвала большого резонанса в мире, хотя ранее Запад кричал, что "без украинского зерна все поумирают от голода". По мнению Безпалько, это говорит о том, что вопрос поставок сельхозпродукции с Украины был политическим и преследовал цель принудить Россию заключить зерновую сделку. Согласие Москвы дало Западу надежду, что и дальше можно продавливать свои условия.
Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы. Это было судно Razoni, которое под флагом Сьерра-Леоне должно доставить украинское зерно в Ливан. Однако из-за задержки доставки груза более чем на пять месяцев покупатель отказался от него. Сейчас корабль три дня не передаёт информацию о своём местоположении. Куда отправился сухогруз — неизвестно.
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ТАСС / ZUMA Press Wire