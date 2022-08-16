Кадыров напомнил о величии России и посулил НАТО "приступы тоски и отчаяния"

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к "недругам" с напоминанием о величии России. Политик назвал её ведущей военной державой в мире, а также посулил НАТО "приступы тоски, досады и отчаяния".

"Все наши недруги не предусмотрели в своих антироссийских планах одного: Россия — это ведущая военная держава в мире, а значит, диктовать условия, если Запад дело доведёт до этого, будем мы", — написал он в своём телеграм-канале.

Кадыров отметил, что, несмотря на все усилия НАТО изолировать Россию от внешнего мира, она как была, так и остаётся открытой для всех, кто хочет с ней "дружить и иметь доверительные взаимовыгодные связи". А также добавил, что к РФ всегда проявляли особый интерес страны, которые "не выслуживаются перед США и их приспешниками". Такие государства ещё с давних времён предпочитали "прочные и надёжные связи с Россией, прекрасно зная цену лицемерной политике многих европейских стран", подчеркнул он.

"Именно в таких разумных и честных взаимоотношениях заключается мощный потенциал всего здравомыслящего человечества, но никак не в мании величия и в пацанских понтах НАТО, возомнившего себя господствующей коалицией мира. Пусть надрываются и дальше. Тем сильнее в итоге для них будут приступы тоски, досады и отчаяния", — заключил глава ЧР.