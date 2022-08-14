Глава Чечни Кадыров посоветовал Западу дружить с Россией, чтобы "сберечь свои зубы"

Западу нужно пересмотреть отношения с Россией, которая за последние 20 с лишним лет превратилась в закалённое государство с мощным политическим укладом. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что европейским и американским политикам стоит стремиться не к развалу РФ, а к сотрудничеству с ней.

"Вам, западным политикам, нужно пересмотреть не стратегию развала Российской Федерации, а отношение к сотрудничеству со страной, которая из разворованной и униженной Западом превратилась за последние 20 с лишним лет в государство с мощным политическим укладом", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Он добавил, что Россия отличается надёжностью и честностью, она умеет дружить и является лучшим другом среди всех стран мира. А тем, кто не намерен сотрудничать с РФ, кто хочет "откусить от страны", Кадыров напомнил слова главы государства Владимира Путина.

"Стоит кому-либо захотеть откусить от страны — останется без зубов и до конца жизни будет питаться пережёванной пищей, поданной с ложечки соседом по койке. Научитесь дружить с Россией — свои же зубы целее будут", — сказал глава Чечни.