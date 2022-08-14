Восточный фланг НАТО торопит США с поставками оружия из страха перед Россией
WP: Страны восточного фланга НАТО торопят США с поставками оружия для сдерживания России
РСЗО HIMARS. Фото © Wikipedia / Sgt. Christopher Gaylord
Страны на восточном фланге НАТО попросили Соединённые Штаты Америки ускорить поставки им вооружения по заключённым ранее контрактам. Об этом пишет газета The Washington Post.
Как указывает издание, восточноевропейские государства, в частности Латвия, всячески пытаются усилить оборону, опасаясь "украинского сценария". Так, латвийский министр обороны Артис Пабрикс заявил, что страна "отчаянно" нуждается в оружии для "сдерживания России". Аналогичное мнение высказал и его эстонский коллега Кусти Сальм.
"HIMARS, [беспилотники] Reaper, контрбатарейные радары — это то, что нам понадобится больше всего с точки зрения боевой мощи, которая неизбежно потребуется для сдерживания России", — сказал Сальм.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что выделением Украине дополнительной помощи США продолжают "подливать масла в огонь" в этой стране. Он отметил, что Соединённые Штаты всё больше втягиваются в конфликт и приближаются "к опасной черте в противостоянии" с Россией. Дипломат настаивает, что такая линия не даст ничего хорошего для мира и безопасности, лишь "продлит агонию украинского режима".
Новости
"Я как кость в горле": Мэр Бердянска обвинил СБУ в организации покушения на него
сегодня в 07:18
Патриарх Кирилл заявил, что у людей "сносит крышу" от популяризации греха в кино и книгах
сегодня в 07:06
"Выбирал пиво и молоко": Отдыхающего Бориса Джонсона заметили в одном из греческих супермаркетов
сегодня в 06:58