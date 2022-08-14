Восточный фланг НАТО торопит США с поставками оружия из страха перед Россией

Страны на восточном фланге НАТО попросили Соединённые Штаты Америки ускорить поставки им вооружения по заключённым ранее контрактам. Об этом пишет газета The Washington Post.

Как указывает издание, восточноевропейские государства, в частности Латвия, всячески пытаются усилить оборону, опасаясь "украинского сценария". Так, латвийский министр обороны Артис Пабрикс заявил, что страна "отчаянно" нуждается в оружии для "сдерживания России". Аналогичное мнение высказал и его эстонский коллега Кусти Сальм.

"HIMARS, [беспилотники] Reaper, контрбатарейные радары — это то, что нам понадобится больше всего с точки зрения боевой мощи, которая неизбежно потребуется для сдерживания России", — сказал Сальм.