"Выбирал пиво и молоко": Отдыхающего Бориса Джонсона заметили в одном из греческих супермаркетов

Объявивший об отставке с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон проводит отпуск в Греции. Издание protothema.gr опубликовало видео, на котором политик совершает покупки в супермаркете в городке Неа-Макри в Восточной Аттике вместе с супругой Керри Сайммондс.

Джонсона заметили и местные жители. Они сфотографировали политика и поделились снимками в "Твиттере". По их словам, он выбирал пиво и обезжиренное молоко.

Борис Джонсон в одном из супермаркетов Греции. Видео © protothemа

"Его присутствие сразу же заметили покупатели, которые сняли его на свои мобильные телефоны. Одна из женщин приветствовала его. Джонсон дружески поднял руку и тоже поздоровался", — пишет газета.

По информации агентства, Джонсон у продавцов магазина "пытался на ломаном греческом спросить, есть ли наполовину обезжиренное молоко". В Сети также появилось фото экс-премьера и его супруги возле холодильника с пивом.