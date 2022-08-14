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14 августа, 06:58

"Выбирал пиво и молоко": Отдыхающего Бориса Джонсона заметили в одном из греческих супермаркетов

Появились фото и видео Джонсона, выбирающего холодное пиво в греческом супермаркете

<p>Местные жители сфотографировали Бориса Джонсона в Греции. Фото © <a href="https://www.protothema.gr/greece/article/1273847/boris-tzonson-psonizei-monos-tou-se-souper-market-sti-nea-makri-deite-video/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">protothemа</a></p>

Местные жители сфотографировали Бориса Джонсона в Греции. Фото © protothemа

Объявивший об отставке с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон проводит отпуск в Греции. Издание protothema.gr опубликовало видео, на котором политик совершает покупки в супермаркете в городке Неа-Макри в Восточной Аттике вместе с супругой Керри Сайммондс.

Джонсона заметили и местные жители. Они сфотографировали политика и поделились снимками в "Твиттере". По их словам, он выбирал пиво и обезжиренное молоко.

Борис Джонсон в одном из супермаркетов Греции. Видео © protothemа

"Его присутствие сразу же заметили покупатели, которые сняли его на свои мобильные телефоны. Одна из женщин приветствовала его. Джонсон дружески поднял руку и тоже поздоровался", — пишет газета.

По информации агентства, Джонсон у продавцов магазина "пытался на ломаном греческом спросить, есть ли наполовину обезжиренное молоко". В Сети также появилось фото экс-премьера и его супруги возле холодильника с пивом.

Борис Джонсон с супругой. Фото © Twitter / fragilealex

Борис Джонсон с супругой. Фото © Twitter / fragilealex

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Оксана Попова

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