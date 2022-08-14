"Выбирал пиво и молоко": Отдыхающего Бориса Джонсона заметили в одном из греческих супермаркетов
Появились фото и видео Джонсона, выбирающего холодное пиво в греческом супермаркете
Местные жители сфотографировали Бориса Джонсона в Греции. Фото © protothemа
Объявивший об отставке с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон проводит отпуск в Греции. Издание protothema.gr опубликовало видео, на котором политик совершает покупки в супермаркете в городке Неа-Макри в Восточной Аттике вместе с супругой Керри Сайммондс.
Джонсона заметили и местные жители. Они сфотографировали политика и поделились снимками в "Твиттере". По их словам, он выбирал пиво и обезжиренное молоко.
Борис Джонсон в одном из супермаркетов Греции. Видео © protothemа
"Его присутствие сразу же заметили покупатели, которые сняли его на свои мобильные телефоны. Одна из женщин приветствовала его. Джонсон дружески поднял руку и тоже поздоровался", — пишет газета.
По информации агентства, Джонсон у продавцов магазина "пытался на ломаном греческом спросить, есть ли наполовину обезжиренное молоко". В Сети также появилось фото экс-премьера и его супруги возле холодильника с пивом.
Борис Джонсон с супругой. Фото © Twitter / fragilealex
Как сообщал Лайф, Борис Джонсон объявил об уходе с поста премьера Великобритании и лидера Консервативной партии 7 июля. Это решение он принял после многочисленных призывов членов правительства страны. Имя нового премьер-министра Британии станет известно 5 сентября.