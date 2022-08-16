Более 50 человек пострадали из-за разрушительного пожара в Ростовской области
Пожар в Ростовской области уничтожил 7 домов, к врачам обратилось более 50 пострадавших
Более 50 человек обратились за медицинской помощью после пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области. Как рассказал губернатор региона Василий Голубев, пламя полностью уничтожило семь домов.
Вчерашняя обстановка в Ростовской области. Видео © LIFE
"Пожаром уничтожено семь жилых домов, в которых проживало 17 человек, в том числе четверо детей. За медицинской помощью обратились 53 человека, пострадавшие от задымления. Всю необходимую помощь им оказывают", — написал он в телеграм-канале.
По его словам, из станицы Верхнекундрюченской и хутора Черни было эвакуировано 139 человек. Сейчас они находятся в пунктах временного размещения на базе евсеевской и апаринской школ.
Как сообщил ТАСС начальник Департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу Пётр Костенич, предварительная причина пожара — замыкание линий электропередачи. На данный момент площадь возгорания в Усть-Донецком районе — 144 га: огонь распространился на земли лесного фонда в связи со сложными погодными условиями. ЧП ликвидирует около полутысячи пожарных.
Лайф напоминает: в Ростовской области разгорелся крупный пожар. В Константиновске жители снимают огонь на камеру и боятся, как бы не взорвалась заправка, к которой огонь подобрался почти вплотную. Его площадь выросла с 10 до 30 га, в связи с чем из станицы Верхнекундрюченской было решено эвакуировать 65 жителей. За несколько часов огонь перекинулся на 32 строения в станице.
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