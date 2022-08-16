Более 50 человек пострадали из-за разрушительного пожара в Ростовской области

Более 50 человек обратились за медицинской помощью после пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области. Как рассказал губернатор региона Василий Голубев, пламя полностью уничтожило семь домов.

Вчерашняя обстановка в Ростовской области. Видео © LIFE

"Пожаром уничтожено семь жилых домов, в которых проживало 17 человек, в том числе четверо детей. За медицинской помощью обратились 53 человека, пострадавшие от задымления. Всю необходимую помощь им оказывают", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, из станицы Верхнекундрюченской и хутора Черни было эвакуировано 139 человек. Сейчас они находятся в пунктах временного размещения на базе евсеевской и апаринской школ.

Как сообщил ТАСС начальник Департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу Пётр Костенич, предварительная причина пожара — замыкание линий электропередачи. На данный момент площадь возгорания в Усть-Донецком районе — 144 га: огонь распространился на земли лесного фонда в связи со сложными погодными условиями. ЧП ликвидирует около полутысячи пожарных.