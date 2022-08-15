Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине до 21 ноября

Верховная рада Украины поддержала предложение президента страны Владимира Зеленского о продлении на территории Незалежной действия военного положения и мобилизации. Об этом в телеграм-канале сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

"Парламент поддержал продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года. Также совет поддержал утверждение указа "О продлении срока проведения общей мобилизации", — говорится в сообщении нардепа. По его словам, за по обоим пунктам проголосовало 328 депутатов.