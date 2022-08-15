Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине до 21 ноября
Верховная рада Украины поддержала предложение президента страны Владимира Зеленского о продлении на территории Незалежной действия военного положения и мобилизации. Об этом в телеграм-канале сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.
"Парламент поддержал продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года. Также совет поддержал утверждение указа "О продлении срока проведения общей мобилизации", — говорится в сообщении нардепа. По его словам, за по обоим пунктам проголосовало 328 депутатов.
Напомним, Владимир Зеленский предложил Верховной раде продлить военное положение на Украине 12 августа. Впервые этот режим на территории Незалежной ввели 24 февраля после начала российской спецоперации. Впоследствии его действие несколько раз продлевали сначала на один месяц, а затем на три.