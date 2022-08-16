Мантуров заявил о безопасном обслуживании иностранных самолётов в России

Обслуживание иностранных самолётов в России проходит в соответствии с необходимыми нормами лётной безопасности. Об этом рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на форуме "Армия-2022".

По его словам, использование при эксплуатации комплектующих с других самолётов — общепринятая международная практика при ремонте. Мантуров подчеркнул, что, несмотря на запрет на применение иностранной техники, Россия успешно справляется: граждане страны "летают на этой технике, она безопасна, эксплуатируется, обслуживается".

"Мы, конечно, исходим из того, что техника западных образцов должна эксплуатироваться до той степени обеспечения лётной безопасности. Никто никогда не примет на себя ответственность использовать технику, если она будет небезопасна. Сегодня всё идёт в штатном режиме: поставляются запасные части, обеспечиваются регламенты и ремонты, в том числе нашими российскими эксплуатантами", — сообщил он.