Лидера группы ДДТ Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей
Суд в Уфе признал музыканта и лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука виновным в дискредитации Вооружённых сил России и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан.
"Изучив представленные материалы и выслушав участников процесса, суд признал Юрия Шевчука виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", — говорится в сообщении. В настоящее время постановление в силу ещё не вступило.
Как уже писал Лайф, на лидера группы ДДТ Юрия Шевчука ранее составили протокол за дискредитацию ВС РФ. Во время выступления в Уфе перед восемью тысячами зрителей музыкант высказался против спецоперации на Украине. Позже суд в Петербурге вернул полиции материалы дела против Шевчука для устранения недостатков. Однако 15 июля суд вновь зарегистрировал административное дело о дискредитации Вооружённых сил РФ в отношении музыканта.
ТАСС / Рюмин Александр