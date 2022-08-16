Лидера группы ДДТ Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей

Суд в Уфе признал музыканта и лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука виновным в дискредитации Вооружённых сил России и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан.

"Изучив представленные материалы и выслушав участников процесса, суд признал Юрия Шевчука виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", — говорится в сообщении. В настоящее время постановление в силу ещё не вступило.