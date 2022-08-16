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16 августа, 11:14

Стало известно, как в Россию будут ввозить виски Jack Daniel’s и водку Finlandia

Россияне уже расстроились и всплакнули из-за сообщений о том, что виски Jack Daniel’s и водка Finlandia пропадут с прилавков в течение трёх месяцев, однако не стоит спешить. В любой ситуации можно найти выход и об одном уже узнал телеграм-канал Mash.

Производитель алкоголя Brown-Forman поддержал западные санкции и закрыл представительство в России, из-за чего в магазинах помимо вышеупомянутых стали также пропадать виски Woodford Reserve, Old Forester, Benriach, Slane, GlenDronach, Cooper’s Craft и Glenglassaugh, а также текила Herradura, Jimador и Pepe Lopez.

Однако ещё не всё потеряно. Всегда можно найти обходные пути и доставить продукт до своего потребителя. Например, через Казахстан, как об этом по секрету рассказали сотрудники компании-производителя. Открытым пока остаётся лишь вопрос в тонкостях логистики.

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Ранее американский производитель крепких напитков Brown-Forman, который владеет брендом виски Jack Daniel's и водки Finlandia, заявлял об убытках в размере 52 млн долларов из-за приостановки деятельности в России, ключевом рынке сбыта для этой марки.

Обложка ©

Unsplash

Николь Вербер
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