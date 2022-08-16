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16 августа, 14:23

Британия запросила разрешение на перелёт самолёта-разведчика над Россией

Минобороны: Великобритания подала заявку на перелёт самолёта-разведчика над Россией

Великобритания подала заявку на разрешение перелёта разведывательного самолёта по маршруту, пролегающему в том числе над РФ. В Минобороны РФ сочли это сознательной провокацией. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

"Великобританией подана заявка флайт-планом на перелёт британского самолёта-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией РФ. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию", — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что Воздушно-космическим силам РФ поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства государства. При этом все возможные последствия будут лежать на Великобритании.

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Ранее самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос, Мурманская область, об этом сообщило Минобороны России. Благодаря действиям экипажа российского истребителя МиГ-31БМ британский разведчик был вытеснен за пределы воздушных рубежей Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

Комментарий

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Владимир Владимировичсегодня в 14:32

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