Британия запросила разрешение на перелёт самолёта-разведчика над Россией
Минобороны: Великобритания подала заявку на перелёт самолёта-разведчика над Россией
Великобритания подала заявку на разрешение перелёта разведывательного самолёта по маршруту, пролегающему в том числе над РФ. В Минобороны РФ сочли это сознательной провокацией. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
"Великобританией подана заявка флайт-планом на перелёт британского самолёта-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией РФ. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию", — говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что Воздушно-космическим силам РФ поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства государства. При этом все возможные последствия будут лежать на Великобритании.
Ранее самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос, Мурманская область, об этом сообщило Минобороны России. Благодаря действиям экипажа российского истребителя МиГ-31БМ британский разведчик был вытеснен за пределы воздушных рубежей Российской Федерации.
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