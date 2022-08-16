Британия запросила разрешение на перелёт самолёта-разведчика над Россией

Великобритания подала заявку на разрешение перелёта разведывательного самолёта по маршруту, пролегающему в том числе над РФ. В Минобороны РФ сочли это сознательной провокацией. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

"Великобританией подана заявка флайт-планом на перелёт британского самолёта-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией РФ. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию", — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что Воздушно-космическим силам РФ поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства государства. При этом все возможные последствия будут лежать на Великобритании.