США выделят Украине ещё 4,5 миллиарда долларов на борьбу с Россией

Соединённые Штаты Америки выделили Украине четыре миллиарда долларов на оружие и намерены выделить ещё больше — 4,5 миллиарда долларов. Об этом на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" сообщил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

"Бесконтрольная накачка киевского режима оружием — на эти цели администрация Байдена уже выделила четыре миллиарда и планирует [выделить] ещё 4,5 — повышает риски его попадания в руки международных террористов", — сказал он.

По словам Костюкова, это оружие разворовывается, поступает на чёрные рынки и попадает в руки к членам террористических группировок, что несёт особую угрозу на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что опасно распространение за пределы Украины и современных образцов вооружения — переносных зенитных и противотанковых ракетных комплексов.