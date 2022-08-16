Поляков призвали задуматься о будущем и собрать "блэкаут-чемоданчики"

Полякам необходимо обезопасить себя на случай отключения электроэнергии. В частности, избежать неприятностей позволит заранее собранный блэкаут-чемоданчик, считает эксперт в области энергетики Якуб Вех. Об этом пишет Wirtualna Polska.

Речь идёт о коробках или шкафах, в которых будут собраны все необходимые вещи, благодаря которым можно спокойно пережить отключение света. Туда следует положить несколько основных вещей, в числе которых фонарик, аптечка, аккумулятор, термоодеяло, зажигалка или спички, а также что-то по личной необходимости.

Автор материала предположил, что общенационального блэкаута в Польше удастся избежать, однако допустил возможные ограничения в подаче электроэнергии в будущем.

"Одним из недостатков польской энергосистемы является дефицит установленных мощностей. У нас недостаточно производственных единиц для наших нужд. Мы увидели это в декабре 2021 года, когда у польского оператора возникли проблемы с комплектованием системного резерва", — пояснил Вех.