Политолог оценил итоги встречи Путина с врио главы Тамбовской области

Встреча президента РФ Владимира Путина с врио главы Администрации Тамбовской области Максимом Егоровым прошла крайне позитивно. Российский лидер одобрил предложения чиновника по развитию региона и пообещал помочь в реализации проектов. Такая поддержка со стороны главы государства важна для Егорова, особенно на фоне грядущих сентябрьских выборов. Об этом Лайфу рассказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

"На встрече был представлен целый ряд направлений, по которым сейчас реализуется ряд серьёзных проектов в регионе. Президент поддержал и пообещал помочь. Владимир Путин напутствовал Егорова на дальнейшие успехи в управлении регионом. Это крайне важно, потому что Путин продемонстрировал поддержку врио, а в сентябре в регионе уже пройдут выборы, где население будет выбирать главу области. И в это время мы смотрим на всё через призму грядущих выборов", — сказал Данилин.