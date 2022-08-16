Президент РФ Владимир Путин высоко оценил темпы развития Тамбовской области в ходе встречи с врио главы администрации региона Максимом Егоровым, которая прошла в режиме видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Максим Борисович, вы практически по всем важнейшим направлениям прошлись. Надо отметить, что работа по этим направлениям ведётся весьма удовлетворительно. У вас наблюдается устойчивый рост промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, растут услуги населению, уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране", — сказал Путин.

Глава государства обратил внимание на вопросы, связанные с рынком труда, а также пообещал оказать в этом содействие. Кроме того, была затронута тема аварийного жилья. Президент указал, что доля аварийного жилищного фонда в регионе ниже, чем в среднем по стране, а также добавил, что обеспеченность образовательной инфраструктурой выше.

"В целом хочу пожелать вам успехов. На мой взгляд, всё у вас развивается достаточно стабильно. Так держать. Всего хорошего", — заключил российский лидер.