Путин высоко оценил темпы развития Тамбовской области
Встреча Владимира Путина с врио главы Администрации Тамбовской области Максимом Егоровым. Обложка © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин высоко оценил темпы развития Тамбовской области в ходе встречи с врио главы администрации региона Максимом Егоровым, которая прошла в режиме видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"Максим Борисович, вы практически по всем важнейшим направлениям прошлись. Надо отметить, что работа по этим направлениям ведётся весьма удовлетворительно. У вас наблюдается устойчивый рост промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, растут услуги населению, уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране", — сказал Путин.
Глава государства обратил внимание на вопросы, связанные с рынком труда, а также пообещал оказать в этом содействие. Кроме того, была затронута тема аварийного жилья. Президент указал, что доля аварийного жилищного фонда в регионе ниже, чем в среднем по стране, а также добавил, что обеспеченность образовательной инфраструктурой выше.
"В целом хочу пожелать вам успехов. На мой взгляд, всё у вас развивается достаточно стабильно. Так держать. Всего хорошего", — заключил российский лидер.
Напомним, Владимир Путин назначил выпускника "школы губернаторов" Максима Егорова врио главы Тамбовской области в октябре 2021 года. Он отметил, что "изучил Тамбовскую область". По его словам, это крепкий регион с развитым сельским хозяйством. Прежний губернатор региона Александр Никитин написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.