Движение по мосту на границе России и Эстонии возобновлено
ФТС России сообщила о возобновлении работы пограничного пункта Ивангород-Нарва
Перемещение по мосту через российско-эстонскую границу в районе Ивангород-Нарва (МАПП Ивангород) возобновлено. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы.
В ведомстве отметили, что, по информации эстонской стороны, прекращение въезда и выезда грузовых и легковых авто, а также физических лиц якобы было связано с обновлением программных средств. Хотя представитель эстонской компании-перевозчика Lux Express ранее сообщил Лайфу, что движение по мосту между Ивангородом и Нарвой перекрыто из-за демонтажа памятника Т-34. По его словам, решение о закрытии границы с Россией приняли эстонские власти.
"Работы по обновлению программных средств эстонской стороны завершены. Пункты пропуска работают в штатном режиме", — информирует ФТС.
Напомним, памятник Т-34 был установлен в 1970 году на месте, где летом 1944 года советские солдаты освободили Нарву. 8 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что власти согласились его перенести. Сегодня стало известно, что в Нарве начался демонтаж танка-памятника Т-34. На время проведения работ в прилегающих районах ввели комендантский час, подразумевающий запрет на передвижение пешеходов и проезд любого транспорта, кроме автомобилей экстренных служб. По всей видимости, так власти Эстонии пытаются не допустить беспорядков из-за сноса монумента.