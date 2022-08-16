Движение по мосту на границе России и Эстонии возобновлено

Перемещение по мосту через российско-эстонскую границу в районе Ивангород-Нарва (МАПП Ивангород) возобновлено. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы.

В ведомстве отметили, что, по информации эстонской стороны, прекращение въезда и выезда грузовых и легковых авто, а также физических лиц якобы было связано с обновлением программных средств. Хотя представитель эстонской компании-перевозчика Lux Express ранее сообщил Лайфу, что движение по мосту между Ивангородом и Нарвой перекрыто из-за демонтажа памятника Т-34. По его словам, решение о закрытии границы с Россией приняли эстонские власти.

"Работы по обновлению программных средств эстонской стороны завершены. Пункты пропуска работают в штатном режиме", — информирует ФТС.