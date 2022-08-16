Эксперт дал совет Европе, как сбить цены на газ перед отопительным сезоном

Текущие цены на газ в Европе выше 2,45 тысячи долларов можно назвать "невиданным событием", так как обычно летом происходит снижение стоимости. Об этом сказал RT директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

"Рост цен связан с проблемами в энергобалансе Европы: газа недостаточно, проблемы с завозом угля, соответственно, растут цены и на уголь. Плюс проблемы с выработкой на атомных электростанциях во Франции, проблемы на гидроэлектростанциях из-за жары и засухи", — объяснил он.

Эксперт отметил, что и по таким ценам газ в Европе по-прежнему востребован, а впереди отопительный сезон. По словам Правосудова, изменить ситуацию мог бы дополнительный приток голубого топлива на рынок, но взяться ему неоткуда. Единственным выходом, как отметил аналитик, является запуск трубопровода "Северный поток – 2". Однако ввод его в эксплуатацию означает для ЕС, по мнению европейских политиков, "выбросить белый флаг", заметил эксперт.