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16 августа, 11:33

Эпидемиолог призвал вновь ввести масочный режим в России с 1 сентября

Эпидемиолог Покровский призвал вновь ввести масочный режим в России с 1 сентября

Ношение масок сейчас очень актуально и, возможно, станет более необходимым с начала осени. Такое мнение высказал в эфире "Радио Sputnik" эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский, комментируя рекомендацию Роспотребнадзора вернуться к ношению масок в регионах, где заболеваемость превышает 50 человек на 100 тысяч населения.

"Подъём заболеваемости очевиден, пик заболеваемости придётся на ближайший месяц, особенно беспокоит сентябрь. Конечно, рекомендация носить маски правильная, я бы вообще ввёл обязательный масочный режим с 1 сентября, потому что все съедутся со всех регионов, кто-то приедет из других стран, вольются в коллективы, это может привести к ещё большему подъёму заболеваемости. Поэтому лучше ввести масочный режим в сентябре, тогда ситуация поздней осенью будет лучше", — считает Покровский.

Врач также напомнил о необходимости вакцинации и ревакцинации. Он подчеркнул: хоть вакцина может и не уберечь полностью от заражения, в случае заболевания поможет перенести ковид в более лёгкой форме.

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Напомним, что Роспотребнадзор рекомендует вернуть масочный режим в регионах, где уровень заболеваемости коронавирусом превышает 50 случаев на 100 тысяч населения. Средства защиты советуют носить в общественных местах, в транспорте и в закрытых помещениях.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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