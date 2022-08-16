В Крыму расширили зону действия режима ЧС из-за детонации беприпасов

В Джанкойском районе Крыма после детонации боеприпасов на складе военного назначения пострадало несколько населённых пунктов. В связи с этим границы введённого ранее режима ЧС в регионе были расширены. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"С учётом пострадавших населённых пунктов в Джанкойском районе увеличиваются границы введённой ранее ЧС регионального характера. Место происшествия оцеплено во избежание риска для жизни и здоровья граждан", — сообщается в телеграм-канале.