В Крыму расширили зону действия режима ЧС из-за детонации беприпасов
В Джанкойском районе Крыма после детонации боеприпасов на складе военного назначения пострадало несколько населённых пунктов. В связи с этим границы введённого ранее режима ЧС в регионе были расширены. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
"С учётом пострадавших населённых пунктов в Джанкойском районе увеличиваются границы введённой ранее ЧС регионального характера. Место происшествия оцеплено во избежание риска для жизни и здоровья граждан", — сообщается в телеграм-канале.
Глава Крыма уточнил, что сейчас на месте происшествия детонация боеприпасов продолжается. Из населённых пунктов Майское и Азовское эвакуировано более трёх тысяч граждан. Как только взрывы закончатся, начнётся обход домовладений для оценки ущерба.
Напомним, сегодня в Сети очевидцы публиковали кадры взрыва на территории Крыма. Для выяснения обстоятельств глава республики Сергей Аксёнов выехал на место происшествия. Позже стало известно, что в районе села Майское на территории площадки временного хранения боеприпасов произошёл пожар, что привело к детонации снарядов. Минобороны РФ заявило, что причиной взрывов на складе с боеприпасами стала диверсия.