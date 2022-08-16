Минобороны РФ назвало диверсию причиной взрывов на складе с боеприпасами в Крыму

Пожар, вспыхнувший сегодня на складе военного назначения в Джанкойском районе Крыма, произошёл в результате диверсии. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населённого пункта Джанкой. Ущерб нанесён ряду гражданских объектов. Серьёзно пострадавших нет. Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии", — говорится в сообщении ведомства.

Жителей села Майское эвакуировали после детонации боеприпасов. Видео © SHOT

В Минобороны уточнили, что в результате взрывов были повреждены линии электропередачи, электростанция, железнодорожное полотно, а также несколько жилых домов. На кадрах из села Майское, вблизи которого произошёл пожар, видны опустевшие улицы. Местных жителей эвакуировали в соседние населённые пункты. Стены нескольких многоэтажек почернели, окна выбиты, на дорогах валяются осколки стекла.