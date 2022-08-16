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16 августа, 10:01

Умер народный артист России Виктор Зозулин

<p>Народный артист России Виктор Зозулин. Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

Народный артист России Виктор Зозулин. Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей

Народный артист России Виктор Зозулин скончался в возрасте 77 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

"Он был мастером, одним из столпов Театра имени Евгения Вахтангова, где служил более полувека. Его творческий путь неразрывно связан с режиссёрами Рубеном и Евгением Симоновыми, Владимиром Шлезингером, Мирославом Беловичем, Аркадием Кацем, Петром Фоменко, Юрием Любимовым, Римасом Туминасом", — рассказали в театре.

Актёрский путь Зозулина начался в 1965 году, когда он дебютировал в фильме Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". В картине он исполнил роль радиотехника Кости, который помогал сдавать экзамены Дубу.

Зрителю он также известен по фильмам "Я вас любил…", "Солярис", "Битва за Москву", "Тревожное воскресенье", "Возвращение Мухтара" и другим. А в популярной советской передаче "Кабачок "13 стульев" он играл пана Анджея.

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Ранее Лайф сообщал, что продюсер и автор многих хитов российских поп-музыкантов Герман Витке скончался на 54-м году жизни. Он является автором песен "Всё в твоих руках" Леонида Агутина, "Ля-ля-фа" Анжелики Варум и "Делай, как я" Богдана Титомира. Также он написал тексты для ряда песен Филиппа Киркорова, Кристины Орбакайте, Николая Баскова, "Иванушек International" и других известных артистов.

Оксана Попова
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