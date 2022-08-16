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16 августа, 10:09

Психолог рассказала, как помочь подростку пережить любовную драму

Психолог Кузьмина объяснила, как помочь подростку пережить любовную драму

Подросток, впервые столкнувшийся с переживаниями по поводу разрыва отношений, нуждается в помощи самых близких людей — родителей. Из-за отсутствия опыта он может долго и тяжело преодолевать стресс и даже столкнуться с депрессией, потому мамам и папам в этот период нужно проявить терпение и понимание, попытаться поговорить с ребёнком и помочь сформировать зрелое и взрослое отношение. О том, как это сделать, Лайфу рассказала клинический психолог Алевтина Кузьмина.

По её словам, в первую очередь важно понять, готов ли делиться подросток переживаниями с родителями. Часто в этот момент школьники замыкаются в себе и предпочитают обсуждать личные проблемы со сверстниками. В таком случае родителям нужно проявить понимание и не воспринимать это как некое оскорбление и занижение их значимости. Такая манера поведения — это возрастная особенность. Однако, несмотря на это, когда подростку плохо, он подсознательно ждёт помощи от взрослых.

Подсказать родителям, что в жизни ребёнка произошла любовная драма, может несколько знаков: подросток стал замкнутым, неряшливым, сократил круг общения, стал плохо учиться или, наоборот, с головой ушёл в учёбу. Кроме этого, он может демонстративно обесценивать свои переживания, заявляя, что его абсолютно устраивает текущая ситуация. На самом деле за этим спектаклем будет скрываться обида и нежелание делиться чувствами.

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"Самое главное со стороны взрослых в этой ситуации проявить терпение. Не рекомендуется озвучивать подростку, что вы понимаете реальные мотивы подобного поведения. Не стоит говорить, что у него таких вторых половинок будет ещё много или о том, что всё будет хорошо. Репликами такой направленности вы обесцениваете переживания. С подростком стоит поделиться собственными переживаниями, когда у вас был аналогичный любовный опыт. Он даже не представляет, что родитель мог испытывать похожие эмоции. Осознание, что родители проходили через похожую ситуацию, способны понять личные проблемы, формирует мостик доверия", объяснила Кузьмина.

По её словам, родителям стоит рассказать ребёнку, как они пережили подобную ситуацию и что помогло им справиться с ней. Однако не стоит ждать, что подросток преодолеет кризис так же быстро, как это сделал бы взрослый. В такие моменты из-за эмоциональной уязвимости детей может настигать депрессия в сочетании с агрессивным поведением. Это состояние может длиться от месяца до полугода. Призывать к сознательности в таких случаях бесполезно. Главное — стабилизировать психоэмоциональный фон и выйти из депрессивного состояния с наименьшими потерями для организма.

"Дело в том, что очень трудно распределить ресурс на два фронта. Организм выбирает: я хорошо учусь, но у меня может не хватить сил либо я восстанавливаю психоэмоциональную сферу, но с потерями в учёбе. Родителям важно отнестись к этому вопросу с пониманием, потому что отметку можно исправить, но всё остальное придётся длительно лечить", — предупредила психолог.

Психолог дала советы, как перестать себя обесценивать

Психолог дала советы, как перестать себя обесценивать

Ранее психологи рассказали, как родители могут помочь подростку пережить провал на ЕГЭ. Специалисты предупредили, что тревожность взрослых усиливает волнение детей в разы. Поэтому здесь нужно помнить, что в такие моменты именно ребёнку нужны поддержка и понимание.

Обложка ©

Unsplash

Александра Васильева

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