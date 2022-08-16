Психолог рассказала, как помочь подростку пережить любовную драму

Подросток, впервые столкнувшийся с переживаниями по поводу разрыва отношений, нуждается в помощи самых близких людей — родителей. Из-за отсутствия опыта он может долго и тяжело преодолевать стресс и даже столкнуться с депрессией, потому мамам и папам в этот период нужно проявить терпение и понимание, попытаться поговорить с ребёнком и помочь сформировать зрелое и взрослое отношение. О том, как это сделать, Лайфу рассказала клинический психолог Алевтина Кузьмина.

По её словам, в первую очередь важно понять, готов ли делиться подросток переживаниями с родителями. Часто в этот момент школьники замыкаются в себе и предпочитают обсуждать личные проблемы со сверстниками. В таком случае родителям нужно проявить понимание и не воспринимать это как некое оскорбление и занижение их значимости. Такая манера поведения — это возрастная особенность. Однако, несмотря на это, когда подростку плохо, он подсознательно ждёт помощи от взрослых.

Подсказать родителям, что в жизни ребёнка произошла любовная драма, может несколько знаков: подросток стал замкнутым, неряшливым, сократил круг общения, стал плохо учиться или, наоборот, с головой ушёл в учёбу. Кроме этого, он может демонстративно обесценивать свои переживания, заявляя, что его абсолютно устраивает текущая ситуация. На самом деле за этим спектаклем будет скрываться обида и нежелание делиться чувствами.

"Самое главное со стороны взрослых в этой ситуации проявить терпение. Не рекомендуется озвучивать подростку, что вы понимаете реальные мотивы подобного поведения. Не стоит говорить, что у него таких вторых половинок будет ещё много или о том, что всё будет хорошо. Репликами такой направленности вы обесцениваете переживания. С подростком стоит поделиться собственными переживаниями, когда у вас был аналогичный любовный опыт. Он даже не представляет, что родитель мог испытывать похожие эмоции. Осознание, что родители проходили через похожую ситуацию, способны понять личные проблемы, формирует мостик доверия", — объяснила Кузьмина.

По её словам, родителям стоит рассказать ребёнку, как они пережили подобную ситуацию и что помогло им справиться с ней. Однако не стоит ждать, что подросток преодолеет кризис так же быстро, как это сделал бы взрослый. В такие моменты из-за эмоциональной уязвимости детей может настигать депрессия в сочетании с агрессивным поведением. Это состояние может длиться от месяца до полугода. Призывать к сознательности в таких случаях бесполезно. Главное — стабилизировать психоэмоциональный фон и выйти из депрессивного состояния с наименьшими потерями для организма.

"Дело в том, что очень трудно распределить ресурс на два фронта. Организм выбирает: я хорошо учусь, но у меня может не хватить сил либо я восстанавливаю психоэмоциональную сферу, но с потерями в учёбе. Родителям важно отнестись к этому вопросу с пониманием, потому что отметку можно исправить, но всё остальное придётся длительно лечить", — предупредила психолог.