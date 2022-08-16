По Крымскому мосту за сутки проехало более 38 тысяч машин — это новый рекорд

Трафик на Крымском мосту бьёт все рекорды и показывает новые цифры. Согласно данным ФКУ Упрдор "Тамань", за день там проехало более 38 тысяч машин. Предыдущий рекорд от 16 августа 2020 года составлял 37 тысяч 374 авто.

"За сутки 15 августа по мосту в обе стороны проехало 38 тысяч 297 автомобилей", — сообщили в пресс-службе.