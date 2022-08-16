МК забил тревогу из-за исчезновения своего журналиста Льва Сперанского и его семьи

В Москве пропал журналист издания "Московский комсомолец" Лев Сперанский. Также на связь перестали выходить члены его семьи. Как говорится в телеграм-канале газеты, редакция уже готовит заявление об их исчезновении в правоохранительные органы.

"На работу Лев не приехал, хотя должен был появиться в назначенное время. Мобильные телефоны журналиста сначала не отвечали, а затем оказались заблокированными. По информации соседей Льва, в квартиру, где он проживает с семьёй, утром нагрянули крепкие мужчины, представившиеся полицейскими", — говорится в сообщении.

Коллеги не могут связаться и с супругой Льва, здоровье которой, по их словам, требует особого внимания. В квартире вместе с родителями во время визита неизвестных были двое маленьких детей. В настоящее время в издании своими силами пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего. Как сообщил РИА "Новости" главный редактор и владелец газеты Павел Гусев, в квартиру Льва уже поехали журналисты и родственники.

"Пока не могу (подтвердить информацию об исчезновении. — Прим. Лайфа). Сейчас поехали на место его квартиры и журналисты, тёща, мама выяснять, потому что пока по каким-то косвенным признакам известно, что пять человек ворвались, дальше ничего не известно", — рассказал он.