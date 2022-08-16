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16 августа, 11:42

Президент "Урала" рассказал, почему клуб не собирается приглашать Артёма Дзюбу

В "Урале" отказались покупать Дзюбу из-за высокой зарплаты

Президент "Урала" Григорий Иванов в беседе с "Чемпионатом" рассказал, почему клуб не станет приглашать нападающего Артёма Дзюбу, который находится в статусе свободного агента.

"Возьмём ли Дзюбу? Дзюбу не возьмём. Я не говорю, что Дзюба другого уровня, но у человека другая зарплата. Нам не потянуть", — заявил Иванов.

Российский клуб предлагал Дзюбе 1,5 миллиона евро в год, но он отказался от перехода

Российский клуб предлагал Дзюбе 1,5 миллиона евро в год, но он отказался от перехода

Ранее стало известно, что Артём Дзюба близок к переходу в турецкий клуб "Адана Демирспор", который предложил нападающему зарплату в полтора миллиона евро за сезон. Напомним, форвард покинул "Зенит", за который выступал с 2015 года. В составе петербуржцев он провёл 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.

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РФС / Михаил Шапаев

Шамиль Гаджиев

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