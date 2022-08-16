Президент "Урала" рассказал, почему клуб не собирается приглашать Артёма Дзюбу

Президент "Урала" Григорий Иванов в беседе с "Чемпионатом" рассказал, почему клуб не станет приглашать нападающего Артёма Дзюбу, который находится в статусе свободного агента.

"Возьмём ли Дзюбу? Дзюбу не возьмём. Я не говорю, что Дзюба другого уровня, но у человека другая зарплата. Нам не потянуть", — заявил Иванов.