Президент "Урала" рассказал, почему клуб не собирается приглашать Артёма Дзюбу
В "Урале" отказались покупать Дзюбу из-за высокой зарплаты
Президент "Урала" Григорий Иванов в беседе с "Чемпионатом" рассказал, почему клуб не станет приглашать нападающего Артёма Дзюбу, который находится в статусе свободного агента.
"Возьмём ли Дзюбу? Дзюбу не возьмём. Я не говорю, что Дзюба другого уровня, но у человека другая зарплата. Нам не потянуть", — заявил Иванов.
Ранее стало известно, что Артём Дзюба близок к переходу в турецкий клуб "Адана Демирспор", который предложил нападающему зарплату в полтора миллиона евро за сезон. Напомним, форвард покинул "Зенит", за который выступал с 2015 года. В составе петербуржцев он провёл 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.
РФС / Михаил Шапаев