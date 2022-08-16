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16 августа, 11:44

Минобороны РФ заключило контракт на поставку новейших ракет "Сармат"

Минобороны России заключило контракт на поставку новейших межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", способных поражать цели на дальних расстояниях с применением различных траекторий полёта и преодолевать любые существующие и перспективные системы ПРО.

"Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат", — сообщили во время церемонии на форуме "Армия-2022".

Договор подписали заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и гендиректор Государственного ракетного центра им. В.П. Макеева Владимир Дегтярь.

"Чертовски хорошая штука": В США восхитились российской ракетой "Сармат"

"Чертовски хорошая штука": В США восхитились российской ракетой "Сармат"

Ранее Лайф писал, что у стратегического ракетного комплекса "Сармат" нет аналогов в мире. Планируется, что он заменит ракеты "Воевода". Первый запуск состоялся в конце апреля. А в июне президент России Владимир Путин заявил, что комплекс "Сармат" заступит на боевое дежурство уже в конце 2022 года.

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"Роскосмос"

Александра Васильева

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