Минобороны РФ и "Алмаз-Антей" подписали контракт на поставку С-500

Минобороны РФ и концерн ВКО "Алмаз-Антей" подписали контракт на поставку в войска системы противовоздушной обороны С-500. Об этом объявили во время церемонии на форуме "Армия-2022".

"Подписывается государственный контракт на поставку зенитной ракетной системы дальнего действия С-500", — объявили во время церемонии.