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16 августа, 11:44

Минобороны РФ и "Алмаз-Антей" подписали контракт на поставку С-500

Минобороны РФ и концерн ВКО "Алмаз-Антей" подписали контракт на поставку в войска системы противовоздушной обороны С-500. Об этом объявили во время церемонии на форуме "Армия-2022".

"Подписывается государственный контракт на поставку зенитной ракетной системы дальнего действия С-500", — объявили во время церемонии.

Путин заявил о поступлении в ВС России новейших комплексов С-500

Путин заявил о поступлении в ВС России новейших комплексов С-500

Напомним, в конце апреля стало известно, что в России запустили серийное производство новейших комплексов С-500 "Прометей". По мнению гендиректора концерна "Алмаз-Антей", этот ЗРК превосходит возможности ранее созданных систем и может стать основным комплексом Войск воздушно-космической обороны России.

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Wikipedia

Александра Вишнякова

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