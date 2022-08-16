Минобороны РФ и "Алмаз-Антей" подписали контракт на поставку С-500
Минобороны РФ и концерн ВКО "Алмаз-Антей" подписали контракт на поставку в войска системы противовоздушной обороны С-500. Об этом объявили во время церемонии на форуме "Армия-2022".
"Подписывается государственный контракт на поставку зенитной ракетной системы дальнего действия С-500", — объявили во время церемонии.
Напомним, в конце апреля стало известно, что в России запустили серийное производство новейших комплексов С-500 "Прометей". По мнению гендиректора концерна "Алмаз-Антей", этот ЗРК превосходит возможности ранее созданных систем и может стать основным комплексом Войск воздушно-космической обороны России.