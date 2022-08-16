Крен в небе: Самолёт с журналистами пула Мишустина экстренно сел в Чите из-за птицы

Самолёт Ту-204 с делегацией и журналистами правительственного пула экстренно сел в Чите из-за попавшей в левый двигатель птицы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Борт сопровождал главу правительства Михаила Мишустина в ходе поездки в Забайкальский край. Воздушное судно поднялось на высоту 300 метров в 18:56 по местному времени, после чего, по словам журналистов, его стало кренить на один бок. Пилоты смогли успешно посадить самолёт, во время приземления никто не пострадал. За пулом отправили другой борт спецназначения.