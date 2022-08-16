Крен в небе: Самолёт с журналистами пула Мишустина экстренно сел в Чите из-за птицы
Борт с журналистами пула Мишустина экстренно сел в Чите из-за попавшей в двигатель птицы
Борт с делегацией и журналистами правительственного пула. Обложка © t.me / Вы слушали "Маяк"
Самолёт Ту-204 с делегацией и журналистами правительственного пула экстренно сел в Чите из-за попавшей в левый двигатель птицы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Борт сопровождал главу правительства Михаила Мишустина в ходе поездки в Забайкальский край. Воздушное судно поднялось на высоту 300 метров в 18:56 по местному времени, после чего, по словам журналистов, его стало кренить на один бок. Пилоты смогли успешно посадить самолёт, во время приземления никто не пострадал. За пулом отправили другой борт спецназначения.
Ранее Лайф рассказывал, что самолёт рейсом Москва – Анталья экстренно посадили в Сочи из-за больного пассажира. После приземления последнему выдали направление на госпитализацию, а борт в 8:40 вылетел в аэропорт назначения.