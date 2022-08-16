Путин пообещал поддержать жизненно важные программы для Тамбовской области

Врио главы Администрации Тамбовской области Максим Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным обозначил несколько важных проблем, с которыми к нему обращаются жители региона. В их числе — качество питьевой воды и доступность транспорта в сельской местности. В ответ глава государства пообещал передать информацию правительству страны и принять меры для решения проблем области.

"Одна из проблем — это качество питьевой воды. У вас обращение здесь есть, я в правительство этот материал направлю, так же как и по обеспеченности и приобретению транспорта — автобусов для сельской местности и дорожно-строительной техники. Вы с правительством проработайте, пожалуйста, и по тому, по второму, и по третьему вопросу, который вы здесь обозначили, я соответствующее поручение дам", — сказал Путин.

Егоров попросил выделить региону на решение проблем в общей сложности около полутора миллиардов рублей. Президент поручил ему тщательно обсудить этот вопрос с коллегами и определить план совместной работы.