Совладелец Soho Rooms оставил предсмертную записку на собаке и покончил с собой
Совладелец московского Soho Rooms Дэн Раппопорт покончил с собой
Дэн Раппопорт. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго
Американский инвестор и совладелец столичного клуба Soho Rooms Дэн Раппопорт совершил самоубийство в Вашингтоне. Печальное известие сообщила в Telegram-канале журналистка Юния Пугачёва.
"Перед тем как свести счёты с жизнью, он выпустил свою собаку в парк с деньгами и предсмертной запиской. Ему было 52 года", — сообщила Юния.
Дэн Раппопорт родом из Латвии, откуда его семья эмигрировала в США в 1980 году. Учился в США и Лондоне, занимался инвестициями в России и на Украине. В последние годы он был женат на докторе-вирусологе из Киева, успел родить девочку и эвакуировать семью с Украины.
Ранее сегодня сообщалось, что тело бывшего главы Гулькевичского района Краснодарского края Леонида Гутрица обнаружили этим утром у входа в здание прокуратуры. Мужчина свёл счёты с жизнью и оставил предсмертную записку, в которой говорится, что в трагедии нужно винить "продажных следователей" и некую аферистку по фамилии Чуйко.