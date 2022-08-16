Совладелец Soho Rooms оставил предсмертную записку на собаке и покончил с собой

Американский инвестор и совладелец столичного клуба Soho Rooms Дэн Раппопорт совершил самоубийство в Вашингтоне. Печальное известие сообщила в Telegram-канале журналистка Юния Пугачёва.

"Перед тем как свести счёты с жизнью, он выпустил свою собаку в парк с деньгами и предсмертной запиской. Ему было 52 года", — сообщила Юния.

Дэн Раппопорт родом из Латвии, откуда его семья эмигрировала в США в 1980 году. Учился в США и Лондоне, занимался инвестициями в России и на Украине. В последние годы он был женат на докторе-вирусологе из Киева, успел родить девочку и эвакуировать семью с Украины.