НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 августа, 11:57

Совладелец Soho Rooms оставил предсмертную записку на собаке и покончил с собой

Совладелец московского Soho Rooms Дэн Раппопорт покончил с собой

<p>Дэн Раппопорт. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго</p>

Дэн Раппопорт. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Американский инвестор и совладелец столичного клуба Soho Rooms Дэн Раппопорт совершил самоубийство в Вашингтоне. Печальное известие сообщила в Telegram-канале журналистка Юния Пугачёва.

"Перед тем как свести счёты с жизнью, он выпустил свою собаку в парк с деньгами и предсмертной запиской. Ему было 52 года", — сообщила Юния.

Дэн Раппопорт родом из Латвии, откуда его семья эмигрировала в США в 1980 году. Учился в США и Лондоне, занимался инвестициями в России и на Украине. В последние годы он был женат на докторе-вирусологе из Киева, успел родить девочку и эвакуировать семью с Украины.

Учёные выяснили, в какие даты после дня рождения происходит больше всего суицидов

Учёные выяснили, в какие даты после дня рождения происходит больше всего суицидов

Ранее сегодня сообщалось, что тело бывшего главы Гулькевичского района Краснодарского края Леонида Гутрица обнаружили этим утром у входа в здание прокуратуры. Мужчина свёл счёты с жизнью и оставил предсмертную записку, в которой говорится, что в трагедии нужно винить "продажных следователей" и некую аферистку по фамилии Чуйко.

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров