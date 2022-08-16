Экс-глава района на Кубани свёл счёты с жизнью и обвинил "продажных следователей"

Тело бывшего главы Гулькевичского района Краснодарского края Леонида Гутрица обнаружили этим утром у входа в здание прокуратуры в городе Гулькевичи. Как сообщает SHOT, мужчина свёл счёты с жизнью и оставил предсмертную записку, в которой говорится, что в его смерти якобы нужно винить "продажных следователей" и некую аферистку по фамилии Чуйко.

Место, где экс-глава Гулькевичского района свёл счёты с жизнью. Фото © SHOT

Сейчас по факту смерти бывшего чиновника проводится проверка. Гутриц руководил районом с 2003 по 2007 год. Затем, в 2011-м, местные СМИ сообщали о попытке покушения на экс-чиновника: его "тойоту" заминировали.