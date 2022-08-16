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16 августа, 08:42
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Экс-глава района на Кубани свёл счёты с жизнью и обвинил "продажных следователей"

Экс-глава Гулькевичского района Краснодарского края совершил суицид у здания прокуратуры

<p>Погибший Леонид Гутриц. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a> </p>

Погибший Леонид Гутриц. Фото © SHOT

Тело бывшего главы Гулькевичского района Краснодарского края Леонида Гутрица обнаружили этим утром у входа в здание прокуратуры в городе Гулькевичи. Как сообщает SHOT, мужчина свёл счёты с жизнью и оставил предсмертную записку, в которой говорится, что в его смерти якобы нужно винить "продажных следователей" и некую аферистку по фамилии Чуйко.

Место, где экс-глава Гулькевичского района свёл счёты с жизнью. Фото © SHOT

Место, где экс-глава Гулькевичского района свёл счёты с жизнью. Фото © SHOT

Сейчас по факту смерти бывшего чиновника проводится проверка. Гутриц руководил районом с 2003 по 2007 год. Затем, в 2011-м, местные СМИ сообщали о попытке покушения на экс-чиновника: его "тойоту" заминировали.

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Алексей Берковиц

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