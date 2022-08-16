Макрон почти полтора часа говорил по телефону с Зеленским
Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Alexey Furman
Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как сообщили в Елисейском дворце, диалог длился 1 час 20 минут. Других подробностей беседы не раскрыли.
"Телефонный разговор между Макроном и Зеленским завершился", — сообщили в администрации Макрона.
Беседа лидеров была анонсирована ранее. Основной темой разговора в Елисейском дворце назвали ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции, которая в последние дни подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ. С начала августа ВСУ запустили по объекту десятки ударных беспилотников и ракет из РСЗО. В связи с этим генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал создать вокруг Запорожской атомной электростанции периметр безопасности.