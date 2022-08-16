Макрон обсудит с Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Как сообщает BFM TV со ссылкой на Елисейский дворец, стороны созвонятся в течение дня.