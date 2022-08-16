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Опубликовано 16 августа 2022, 10:16

Макрон обсудит с Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / LUDOVIC MARIN / POOL

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / LUDOVIC MARIN / POOL

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Как сообщает BFM TV со ссылкой на Елисейский дворец, стороны созвонятся в течение дня.

"В ходе телефонного разговора французский лидер намерен обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС", — сказано в сообщении.

Кто на самом деле обстреливает Запорожскую АЭС
Кто на самом деле обстреливает Запорожскую АЭС

Напомним, в последнее время украинские военные усилили обстрелы Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российской стороны. С начала августа ВСУ запустили по объекту десятки ударных беспилотников и ракет из РСЗО. В связи с этим генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал создать вокруг Запорожской атомной электростанции периметр безопасности. Несмотря на это, вчера ВСУ за два часа нанесли около 25 ударов по Энергодару и району ЗАЭС. Также стало известно о подготовке украинской стороной масштабных провокаций в районе ЗАЭС.

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Оксана Попова
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