Россиянкам рассказали, сколько должна весить женская сумочка

Женская сумка через плечо не должна быть тяжелее полутора килограммов, чтобы избежать проблем с позвоночником и головных болей. Об этом рассказал радио Sputnik заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин.

"Если сумка на одно плечо, то она должна весить не больше полутора килограммов. Если это хозяйственные сумки, то до трёх килограммов можно носить симметрично в каждой руке. Это оптимальная нагрузка на наш позвоночник и плечевой пояс", — отметил он.

Врач подчеркнул, что сумку нужно перекладывать с одного плеча на другое каждые полтора часа во время длительных прогулок. Если же приходится преодолевать короткие расстояния, например до метро, то следует менять плечо раз в неделю. Пренебрежение такими правилами вызовет искривление позвоночника, проблемы в его шейном отделе, затруднения кровотока и, соответственно, головные боли.

По словам Кабычкина, если необходимо взять много вещей, лучше воспользоваться рюкзаком. Для мужчин его вес не должен превышать 15 килограммов, а для женщин — десять, предостерёг он.