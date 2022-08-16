Кулеба рассказал о шагах Зеленского по "завоеванию мира"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что занял пост ради того, чтобы "завоевать мир". Такое заявление он сделал в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном*, заочно арестованным в России.

"Когда я стал министром, у меня была мечта открыть новые горизонты для Украины. Президент постоянно говорит с африканскими лидерами, с латиноамериканскими, премьер Австралии приезжал в страну. Вот это завоевание мира, да, я просто кайфую от этого", — признался он.

Что касается украинского лидера Владимира Зеленского, то он полностью поддерживает идею о завоевании мира, признался Кулеба. По его словам, они с президентом находятся "на одной волне".

Ранее Дмитрий Кулеба призвал страны G7 и Евросоюза остановить выдачу виз гражданам России. Он отметил, что россиян необходимо "лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их".