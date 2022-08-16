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16 августа, 15:12

В Мурманской области четырёх полицейских поймали на незаконной ловле крабов

<p>Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/42746?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a> </p>

Фото © SHOT

В Мурманской области четырём полицейским грозит уголовный срок за незаконную добычу камчатских крабов, передаёт SHOT.

Фото © SHOT

Фото © SHOT

Фото © SHOT

Фото © SHOT

Фото © SHOT

Фото © SHOT

Замначальника центра информационных технологий УМВД РФ по региону Александр Спинул, глава одного из отделов этого центра Денис Масендыч, командир ППС Виктор Пирогов и другой сотрудник ППС – Николай Климовец решили вместе отдохнуть, устроив охоту на камчатских крабов. За один выезд на Кольский залив поймали 54 особи, там же их разделали. Однако попались на глаза пограничникам.

Но загвоздка в том, что охоту правоохранители устроили совсем не в то время. Ловить камчатского краба можно только с 16 августа по 31 декабря, но и в этот период нужно обязательно получить разрешающий документ. Теперь им грозят уголовные дела.

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