В Мурманской области четырёх полицейских поймали на незаконной ловле крабов

Замначальника центра информационных технологий УМВД РФ по региону Александр Спинул, глава одного из отделов этого центра Денис Масендыч, командир ППС Виктор Пирогов и другой сотрудник ППС – Николай Климовец решили вместе отдохнуть, устроив охоту на камчатских крабов. За один выезд на Кольский залив поймали 54 особи, там же их разделали. Однако попались на глаза пограничникам.

Но загвоздка в том, что охоту правоохранители устроили совсем не в то время. Ловить камчатского краба можно только с 16 августа по 31 декабря, но и в этот период нужно обязательно получить разрешающий документ. Теперь им грозят уголовные дела.